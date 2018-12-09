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Denizlispor amigosu göğsünden vuruldu! Hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir eğlence restoranda müşteri ile müzisyen arasında çıkan kavgada, iş yerinde çalışan, aynı zamanda Denizlispor amigosu olan Haydar Varan, tabancayla göğsünden vurularak öldü.

09 Aralık 2018 Pazar 12:31
Denizlispor amigosu göğsünden vuruldu! Hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda meydana geldi. Restorana müşteri olarak gelen Mustafa D. ile müzisyen Seyhan D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyhan D., restoranın mutfağına gitti, Mustafa D. de kendisini takip etti. Seyhan D. mutfaktan aldığı bıçakla Mustafa D.'nin üzerine yürüdü. Mustafa D. de tabancasını çekip, Seyhan D.'ye doğru ateş etti.

Göğsüne isabet etti

Tabancadan çıkan kurşunlar, Seyhan D.'nin bacağına, mutfakta çalışan Haydar Varan'ın ise göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine restoranda büyük panik yaşandı, müşteriler üst katlara koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, aynı zamanda Denizlispor amigosu olan Haydar Varan, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Seyhan D.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından kaçan polis ekipleri, Mustafa D.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:31
  1. Denizli
  2. Haydar Varan
  3. Pamukkale

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