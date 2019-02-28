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Denizli’nin ocak ayı ihracatı 228 milyon 902 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak ayı ‘Dış Ticaret İstatistiklerini’ yayımladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:33
Denizli’nin ocak ayı ihracatı 228 milyon 902 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak ayı ‘Dış Ticaret İstatistiklerini’ yayımladı. Buna göre, Denizli’nin Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 228 milyon 902 bin dolar olarak gerçekleşti.


TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 228 milyon 902 bin dolar, ithalat ise yüzde 25,8 azalarak 131 milyon 83 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 11. sırada yer aldı.


Denizli’den, 2019 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 27 milyon 140 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 22 milyon 625 bin dolar ile Almanya ve 16 milyon 342 bin dolar ile ABD izledi. En fazla ihracatı yapılan fasıl ‘dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar’ oldu


Denizli’ye, 2019 yılı Ocak ayında en fazla ithalat yapan ülke Kazakistan oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat 41 milyon 966 bin dolar olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:33
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