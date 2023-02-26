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Aktüel Denizlili kardeşleri gönderdi! Depremzede çocuklara 1 TIR dolusu oyuncak
Aktüel

Denizlili kardeşleri gönderdi! Depremzede çocuklara 1 TIR dolusu oyuncak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay merkez ile İskenderun ilçesinde kurduğu çocuk oyun alanlarına 1 tır oyuncak ve akıl oyunları seti gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:45:00 -
Denizlili kardeşleri gönderdi! Depremzede çocuklara 1 TIR dolusu oyuncak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hatay merkez ile İskenderun’da çocukların depremde yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sunmak amacıyla oyun alanları kurulduğu bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden çocukların da ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, “Çocuklarımızı cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli görmek istiyoruz. Onları çok seviyoruz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanları hazırladık. Onların bu psikolojik süreci en iyi şekilde atlatmaları adına yaptığımız çalışmaya katkı sunan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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