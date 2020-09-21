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Aktüel Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
Aktüel

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:14:56 -
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucunun kent merkezinde satılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu madde sevki ve ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerilerinde ve ikametlerindeki aramada, 158 gram sentetik uyuşturucu, 67 gram esrar, 17 gram eroin, 20 kök Hint keneviri ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca kent merkezinde bu zanlılarla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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