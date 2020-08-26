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Aktüel Denizli'de tüketim tarihi geçmiş süt ürünlerini piyasaya sürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
Aktüel

Denizli'de tüketim tarihi geçmiş süt ürünlerini piyasaya sürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:36:45 -
Denizli'de tüketim tarihi geçmiş süt ürünlerini piyasaya sürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de piyasadan topladığı son tüketim tarihi geçmiş süt ürünlerini yeniden piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karateke Mahallesi'nde R.C'nin (27), tüketim tarihi geçen süt ürünlerini piyasadan toplayıp yeniden paketleyerek sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

R.C'nin deposuna baskın yapan ekipler, 3 ton peynir ele geçirdi.

R.C. gözaltına alınırken ürünler imha edildi.

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