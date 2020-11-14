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Aktüel Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:27:10 -
Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte geçen yıldan bu yana 70'ten fazla olaya karıştıkları, "tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit ve organize suç örgütü kurmak" suçlarını işledikleri öne sürülen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Honaz, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerindeki 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkametgah ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 699 muhtelif çapta tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile muşta ve satır gibi kesici delici aletler ele geçirildi. Adreslerde çok sayıda çek, senet ve dijital doküman da bulundu.

Aralarında suç örgütü elebaşılarının da olduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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