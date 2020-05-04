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Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 00:41:10 -
Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.00 geçmesiyle sona erdi. Üç günlük kısıtlama süresinde vatandaşlar büyük oranda kurallara uydu.


Türkiye’de Denizli’nin de dahil olduğu 30 büyükşehirde 1 Mayıs günü ve hafta sonu boyunca geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Üç gün boyunca güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kentte zorunlu haller dışında sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesildi. Denizli halkının ise tedbirler kapsamında kurallara büyük oranda uyarak evlerde kaldı.

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