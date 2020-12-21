  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı
Aktüel

Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:51:19 -
Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki kamyonette yangın çıktı.

Bu sırada kamyonetin yanında bulunan H.Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan H.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine çalışma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?
Sağlık

Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?

Mutasyon ne anlama geliyor? | Koronavirüs salgınıyla birlikte gündemimize yerleşen kelimelerden biri de ‘mutasyon’ oldu. Yaz mevsiminde virü..
Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok
Gündem

Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus araştırma şirketinin aralık ayı anketini paylaştı
Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor
Dünya

Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonuna rastlandığını duyur..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay