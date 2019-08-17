Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
Denizlispor'un Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra kardeşini soyunma odalarının bulunduğu alana almak isteyen Zeki Yavru ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından polis, Yavru'yu gözaltına almak istedi.17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45
Denizlispor-Galatasaray maçının ardından Denizlisporlu Zeki Yavru kardeşini soyunma odasının olduğu bölgeye almak istedi.
Skor'un haberine göre; güvenlik güçlerinin karşı çıkması sonucu Zeki Yavru ile polis memuru arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışmanın ardından polis memurları Yavru'yu gözaltına almak istedi.
İdareciler araya girdi
Araya giren idarecilerin ardından Zeki Yavru soyunma odasına dönerken taraflar sakinleşip olay yerinden ayrıldı.
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