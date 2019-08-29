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Denizli’de öğrenci kartlarının vize dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu öğrenci kartında vize dönemi başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
Denizli’de öğrenci kartlarının vize dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu öğrenci kartında vize dönemi başladı. Vize döneminin 30 Eylül 2019 tarihinde sona ereceği duyuruldu.


2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Denizli’de şehir içi otobüs ulaşımında kullanılan öğrenci kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu kapsamda vize süreci başlayan kartların son vize tarihinin ise 30 Eylül 2019’a kadar olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan kartların 2 Ekim 2019 tarihinden sonra ise geçersiz olacağına dikkat çekildi.


Vize işlemleri için 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait öğrenci belgesi ile gelmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
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