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Aktüel Denizli'de kaybolan genç kızı arama çalışması başlatıldı
Aktüel

Denizli'de kaybolan genç kızı arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:48:06 -
Denizli'de kaybolan genç kızı arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç kızı arama çalışması başlatıldı.

Altındere Mahallesi'nde oturan 18 yaşındaki Yasemin Küçük'ün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, gidebileceği yerleri kontrol etti. Genç kızı bulamayan yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu.

Jandarma ile AFAD ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince genç kızı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara çeşitli arama kurtarma dernekleri de ekipleriyle destek veriyor.


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