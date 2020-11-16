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Aktüel Denizli'de iş yerinde kumar oynayanlara 44 bin 550 lira ceza kesildi
Aktüel

Denizli'de iş yerinde kumar oynayanlara 44 bin 550 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:13:23 -
Denizli'de iş yerinde kumar oynayanlara 44 bin 550 lira ceza kesildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir iş yerinde kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 44 bin 550 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir iş yerine yapılan baskında kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 1125'er liradan toplam 24 bin 750 lira ceza kesildi.

Bu kişilere sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle de 19 bin 800 lira cezai işlem uygulanmasıyla kesilen toplam ceza miktarı 44 bin 550 lira oldu.

Öte yandan kent genelinde 9-15 Kasım haftasında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında 190 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle 171 bin 292 lira cezai işlem uygulandığı da bildirildi.

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