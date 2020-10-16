  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı
Aktüel

Denizli'de firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:45:37 -
Denizli'de firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı

DENİZLİ (AA) - Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan, 5 suçtan aranan ve 56 dosyadan da yargılaması devam eden hükümlü, Denizli'nin Honaz ilçesinde gizlendiği evde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'nin (37) ilçedeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, önce çevre güvenliği aldı. Bu esnada camdan atlayarak kaçmak isteyen F.B, ekipler tarafından yakalandı.

Evde, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 28 mermi ele geçirildi.

5 suçtan arandığı, 56 soruşturma dosyasından da yargılaması devam ettiği belirlenen F.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan F.B. 3 yıl önce, henüz herhangi bir izlerine rastlanılmayan Soner Kızılırmak ile Murat Uğur Pınarbaş'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ancak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştı.

O dönem F.B'nin cebinden çıkan kağıtta 8 kişinin ölüm listesinin bulunduğu öne sürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı

Hakkari’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli Mehmet Adıyaman’ın oğlu Abdullah Adıyaman ve beraberindeki çok sayıda kişi AK Parti'ye katıldı..
HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı
Gündem

HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Başkanı Sait Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' demekten çekinmedi.
Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme
Siyaset

Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen yangın felaketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Yangını söndürmed..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay