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Aktüel Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:11:11 -
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Abdulkadir Şahin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, pozitif vakalara rastlanan Koçarboğazı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatılarak, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandı.

Mahalle sakinlerine, karantinanın uygulanacağı süre boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.

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