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Denizli'de beton kalıbı hırsızlığına 5 tutuklama

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetlerde, inşaatlardan çalındığı belirlenen 100 bin TL değerinde beton kalıplarıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:35
Denizli'de beton kalıbı hırsızlığına 5 tutuklama

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, jandarmanın durdurduğu iki kamyonette, inşattan çalındığı belirlenen toplam 100 bin lira değerinde beton kalıbı ile yakalanıp gözaltına alınan 7 kişiden 5'i, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçen 19 Ocak'ta, Serinhisar-Denizli Karayolu'nun Serinhisar çıkışında yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, peş peşe giden iki kamyoneti, şüphe üzerine durdurdu. Jandarmanın kamyonetlerde yaptığı kontrolde, kasalardaki toplam 100 bin TL değerindeki beton kalıplarının, inşaattan çalıntı olduğu belirlendi. Kamyonetlerdeki şüpheliler Sultan A. (77), gelini Bülbül A. (45), torunları A.A. (16), N.A. (16), P.G. (15), damadı Murat A. (25) ve gelinin eniştesi Feridun G. (39) gözaltına alındı. Jandarma, ele geçirilen çalıntı kalıpları, hırsızlık olayından haberi olmadığı öğrenilen inşaat sahibine tutanakla teslim etti.

Daha önce Sarayköy ve Pamukkale ilçelerindeki inşaatlardan 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları da belirlenen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sultan A., Bülbül A., Murat A., Feridun G. ve A.A. tutuklandı, diğer 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:35
  1. Denizli
  2. Serinhisar ilçesi
  3. Hırsızlık
  4. Beton kalıbı hırsızları
  5. tutuklama

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