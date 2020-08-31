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Aktüel Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu
Aktüel

Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:05:08 -
Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir hafta önce hasat yapılan ay çekirdeği tarlasında 5 metre derinliğinde ve 20 metre çapında obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Yakacık Mahallesi Elmalı mevkisinde geçen hafta ay çekirdeği hasadı yapan çiftçiler, gürültü üzerine gittikleri tarlada, dev bir çukur oluştuğunu gördü.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, obruğun 5 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğunu tespit etti. Çukurun çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Çavuş, bölgede ilk kez obruk gördüklerini belirterek "Burada oluşan büyük çukur korkumuzu ve tedirginliğimizi artırdı. Çünkü herkes tarlada çalışıyor. Bölgede çalışan çok sayıda işçi bulunuyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını istiyoruz." dedi.

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