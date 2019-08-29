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Denizli’de 29 bin 750 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Acıpayam ilçesinde yapılan operasyonda, toplamda 29 bin 750 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
Denizli’de 29 bin 750 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Acıpayam ilçesinde yapılan operasyonda, toplamda 29 bin 750 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Acıpayam’da kalpazanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler özellikle eğlence mekanlarında piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda sahte banknot basıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. İçerisinde 4 şüphelinin bulunduğu özel otomobili ilçe girişinde durduran ekipler, 91 adet 50’lik banknot, 80 adet 100’lük banknot ve 86 adet 200’lük banknot olmak üzere toplamda 29 bin 750 TL değerinde sahte banknot ele geçirdi.


Ele geçirilen sahte paralar merkez bankasına teslim edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
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