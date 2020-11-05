Denizli ve Bolu'daki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli ve Bolu'da, telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şüpheliler H.Ç. (34), A.G. (40), E.Ç. (25), B.K. (38) ve Y.A'nın (35) Tavas İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ile A.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Balkıca Mahallesi'nde yaşayan O.K. (66), kendisiyle telefonda irtibat kuran ve "İsminiz FETÖ soruşturmasına karışmış. Adınıza ait 15 telefon hattında ByLock çıktı." diyen kişilere, 350 bin lira kaptırdığını öne sürerek jandarmaya başvurmuştu. Jandarma ekipleri, Denizli ve Bolu'da düzenledikleri operasyonla dün 5 kişiyi yakalamıştı.

Zanlılardan H.Ç. ile A.G'nin, 23 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde M.T. yönetimindeki para nakil aracının lastikleri patlatılarak içindeki 55 bin liranın çalınması olayının da faili oldukları belirlenmişti.



