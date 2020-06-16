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Aktüel

Denizli Valiliğine atanan tik gözyaşlarıyla uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:16:20 -
Denizli Valiliğine atanan tik gözyaşlarıyla uğurlandı

SİİRT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Denizli Valiliğine atanan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Vali Atik, Siirt Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlardan helallik istedi.

Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Duygu yüklü anlar yaşayan Atik ve eşi Fulya Atik kentten ayrıldı.

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