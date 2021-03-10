Denizli Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarını kiraya veriyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendine ait bulunan muhtelif 33 taşınmazını 75 TL ile 35 bin 850 TL fiyat aralığında kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre taşınmazların ilk ihalesi 18.03.2021 tarih ve saat 14.10’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bahse konu ilanında “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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