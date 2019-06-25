Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizlispor’a 1,5 milyon TL kazandırılacak

Denizli’nin markası yeşil siyahlı takımın başarısı için bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayanDenizli Büyükşehir Belediyesi, Denizlispor’a dev bir katkı daha yapacak. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı karar ile Atatürk Stadı’nın kiralayıp aynı bedelle Denizlispor’a devretmesi ile takıma yıllık 1,5 milyon TL kazandırılacak.

Denizlispor’un başarısı için bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi şehrin takımına bir kez daha sahip çıkıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan Meclis Toplantısı’nın 2. birleşimi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci başkanlığında düzenlenen toplantıda gündemin 4. maddesinde bulunan Atatürk Stadyumu’nun Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden kiralanması konusu görüşüldü. Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, gündem maddesi hakkında yaptığı konuşmada, Denizlispor’un maçlarını yaptığı Atatürk Stadyumu’nun mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olduğunu belirterek, "Bugüne kadar Denizlipsor, Atatürk Stadyumu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kiracısı idi. Artık stat kiralamayı Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Daha sonra alt kiracı olarak Denizlispor Kulübüne kiralama gerçekleştireceğiz" dedi.

“Takımımıza şimdiden Süper Lig’de başarılar diliyorum”

Büyükşehir Belediyesinin stadı kiralamasının Denzilipsor’un kiralamasından daha cüzi bir miktara tekabül ettiğini anlatan Değirmenci, "Daha sonra biz de aynı bedelle Denizlispor Kulübüne kiralama yapacağız. Bu şekilde Denizlispor Kulübüne yıllık yaklaşık 1,5 milyon lira civarında bir katkı sağlamış olacağız. Denizlispor’un Süper Lig’deki ilk senesinde büyükşehir belediyesinin de böyle bir katkısı olacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın her zaman Denizlispor’un yanında olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Bu kararın alınmasında büyük katkı koyan Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum. Denizli Belediyesi döneminden başlayarak büyükşehir belediyesi olduğumuz süreçte de her zaman Denizlispor’un yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Takımımıza şimdiden Süper Lig’de başarılar diliyorum" dedi.