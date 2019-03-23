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Denizli Basket sezonda oynanan 20 maçı da kazanarak tarih yazdı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:05
Denizli Basket sezonda oynanan 20 maçı da kazanarak tarih yazdı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi’nin son haftasında deplasmanda TED’e konuk oldu. Denizli Basket, rakibini 74-86 mağlup ederek 20’de 20 yaptı. Böylelikle Denizli Basket, normal sezonda oynanan 20 maçı da kazanarak tarih yazdı.


Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde Denizli’yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Normal sezonun son maçında Tenis Eskrim Dağcılık ile deplasmanda karşılaşan Denizli Basket maçtan 74-86 galip ayrıldı. Bu sonuçlarla Denizli Basket, 27 Ekim 2018’de başlayan sezonu namağlup tamamlayarak Türkiye Basketbol liglerinde eşine ender rastlanacak bir başarıya imza attı. 20’de 20 yaparak normal sezonu tamamlayan Denizli Basket, şimdi de Play-Off heyecanı yaşayacak.


Maçın ilk düdüğüyle beraber iki takımda dikkatli bir oyun sergiledi. İlk periyodu Denizli Basket, 17-20 önde tamamladı.


Maçın 2. periyodunda iki takımda karşılıklı sayılar buldu. İlk yarı 41-41 skoruyla tamamlandı.


3. periyotta vites arttıran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, rakibinin potasına 29 sayı atarken, kendi potasında 15 sayı gördü. Skor 56-70’e geldi.


Maçın son kısmında sahaya ağırlığını koyan lider, İstanbul temsilcisi rakibini 74-86 mağlup etti. Bu sonuçlarla Denizli Basket, ligde oynadığı 20 maçı da kazanarak normal sezonu yenilgisiz olarak tamamladı.



“Önümüzde artık Play-Off’lar var”


Basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı maç sonu açıklamalarda bulundu. Ateşdağlı, “Normal sezonun son maçını deplasmanda kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu maçta dikkatli bir oyun oynadık. Namağlup olarak geldik, öyle de bitirmek istiyorduk. Sahada güzel işler yaptık. 3. periyotta farkı açarak maçı kopardık. Rakibimizi de göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ekim ayında başladığımız bu sezonu olabilecek en iyi şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Bir takımın oynadığı 20 maçı da kazanması her zaman yaşanacak bir şey değil. Zoru başardık. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda da deplasmanda oynadığımız maçlarda da sahaya ağırlığını koyan, ne yapması gerektiğini bilen bir takım izledik. Göstermiş oldukları özveriden, mücadelen dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzde artık Play-Off’lar var. Buna göre hazırlıklarımızı yapacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu güzel sezonu bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza hediye ediyorum” diyerek konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:05
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