Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için yola çıktı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda karşılaşacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçı için yola çıktı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda karşılaşacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçı için yola çıktı.

Türkiye Basketbol 2 Ligi’nin 17. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak maç 15 Şubat Cuma günü (yarın) saat 18.00’de oynanacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yola çıktı. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Ateşdağlı, “Ligin 17. Haftasında Kocaeli deplasmanındayız. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptık. Takım olarak maça hazırız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u yenerek 16’da 16 yapmak istiyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.