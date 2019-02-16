0553 313 94 23

Denizli Basket galibiyet serisini sürdürüyor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda oynadığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçından 67-83 galip ayrıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:14
Denizli Basket galibiyet serisini sürdürüyor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda oynadığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçından 67-83 galip ayrıldı. Denizli Basket aldığı sonuç ile galibiyet serisini 16’ya çıkardı.


Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu’nun 17. Haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’a konuk oldu. Deplasmanda karşılaştığı Kağıtspor’u 67-83 mağlup eden Denizli Basket, ligde oynadığı 16. maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.Maça hızlı başlayan taraf Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oldu. Denizli Basket art arda bulduğu sayılar ile ilk periyodu 11-25 önde tamamladı.İkinci periyotta ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor 23, Denizli Basket ise 26 sayı buldu. Böylelikle ilk yarı 34-51 Denizli Basket’in üstünlüğü ile sonuçlandı. Denizli Basket, üçüncü periyoda skor üstünlüğü ile çıktı. Denizli Basket, kontrollü oyununu sürdürerek üçüncü periyodu 52-70 önde bitirdi. Ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in temposuna ayak uyduramadı. Denizli Basket rakibi karşısında bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdürdü. Maçın son düdüğü çaldığında skorboard 67-83 skorunu gösteriyordu. Denizli Basket deplasmanda oynadığı Kağıtspor maçını da kazanarak 16’da 16 yaptı.



“Kazanmak için geldik”


Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı oyuncularını tebrik etti. Ateşdağlı, “Kazanmak için geldik. Güzel ve doğru bir oyunla bu maçı kazandık. Rakibimiz iyi mücadele etti. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden ve kazanmak için her şeyi yaptıklarından dolayı tebrik ediyorum. Galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta bay geçiyoruz. Rakiplerimizin mücadele edeceği o haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz” DEDİ.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken görüntü
    1. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    3. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    4. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    5. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    6. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    7. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    8. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    9. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    10. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    12. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    13. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    14. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    15. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    16. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    17. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    18. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    19. Fatih Erbakan konuşurken,..
    20. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    21. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    22. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    23. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    24. Büyük yenilik! Türkiye'de birinci,..
    25. Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve..
    26. Ahmet Sami Kutlu: "Hayal ettiğiniz..
    27. 2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün..
    28. Vodafone TV’den 3 yeni içerik
    29. Sakarya Valisi Nayir ile Bilecik..
    30. Ali Kılıç: “Üreten de tüketen de mutlu..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü