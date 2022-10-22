  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizi kirleten gemiye rekor ceza! Türk bandıralı 'Energy 1'
Aktüel

Denizi kirleten gemiye rekor ceza! Türk bandıralı 'Energy 1'

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 795 bin 175 bin lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 21:52:00 - 2022-10-22 22:02:40
Denizi kirleten gemiye rekor ceza! Türk bandıralı 'Energy 1'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, Türk bandıralı "Energy 1"in denizi kirlettiği belirlendi.

Gemiye, 795 bin 175 lira ceza kesildi.

Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

İlginizi çekebilir → Türkiye'nin ilk Keşif Kampüsü eğitim-öğretime başladı! Keşif Kamp→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23