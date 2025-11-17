  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek

Dolandırıcılar bunu da yaptı! Google üzerinden sponsorlu reklamla tuzağa düşürüyorlar

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Ağaç A.Ş vurgunu! Ekrem’e kök söktürecek!

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor
Gündem Denize giren yaban domuzu Orduluları şaşırttı
Gündem

Denize giren yaban domuzu Orduluları şaşırttı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Denize giren yaban domuzu Orduluları şaşırttı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde denize giren bir yaban domuzunu gören önce şaşırdı sonra da domuzu görüntüledi.

Olay, ilçenin şehir merkezi sahil kesiminde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde ilerlemeye çalışan yaban domuzunu fark etti. Ormanlık alandan şehir merkezine inerek denize girdiği düşünülen yaban domuzu gören vatandaşlar, cep telefonu kameraları ile o anları kaydetti.

Kaydedilen görüntülerde kıyıya yakın bir noktada ilerlemeye çalışan yaban domuzu olduğu, vatandaşların ise duruma şaşırdığı anlar yer aldı.

Ha İsrail domuzu ha Alman!
Ha İsrail domuzu ha Alman!

Gündem

Ha İsrail domuzu ha Alman!

Domuza çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü yaralandı!
Domuza çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü yaralandı!

Yerel

Domuza çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü yaralandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekic..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23