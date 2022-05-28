  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu
Aktüel

Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu

Adana'da serinlemek için denize giren iki arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 18:14:00 -
Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu

Adana'da serinlemek için denize giren iki arkadaştan biri yaşamını yitirdi.

Yumurtalık ilçesine gelen Murat Ölker ile arkadaşı Mehmet Emre T, serinlemek için denize girdi.

Yüzmeye başladıktan bir süre sonra her ikisinin de çırpındığını gören vatandaşlar, iki genci bota alarak sahile getirdi.

Burada bekleyen ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Ölker, kurtarılamadı.

Mehmet Emre T'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay