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Yaşam Denizde kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi hayatını kaybetti
Yaşam

Denizde kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-06-30 22:20:00 - 2023-06-30 22:35:06
Denizde kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi. Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi.

Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı.

Hastanede hayatını kaybetti

Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz’ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


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