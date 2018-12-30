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Denizde can pazarı! Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

İstanbul'da Büyükada'dan kalkan 'Demokan' adlı motordan denize düşen yaşlı kadın, motordan atlayan bir genç tarafından kurtarıldı.

30 Aralık 2018 Pazar 12:20

İstanbul Büyükada'da denizde can pazarı yaşandı. Adadan hareket eden motorun yolcularından yaşlı kadın denize düştü. Denize atlayan motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtardı.

Olay, Büyükada'dan kalkan 'Demokan' adlı motorda yaşandı. Edinilen bilgilere göre motorda seyahat eden yaşlı bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. O sırada motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Yüzerek kadının yanına ulaşan genç, kadının boğulmamasını önledi. Bu sırada olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi yaşlı kadını ve onu kurtarmaya çalışan genci, tekneye aldı. Yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vapurda yaşanan can pazarı kameralara da yansıdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 12:20
  1. İstanbul
  2. Büyükada
  3. Denizde can pazarı
  4. Yaşlı kadın son anda kurtarıldı
  5. Tekneden düşen kadın

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