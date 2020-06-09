Denizde ayağına poşet takıldığı için uçamayan martı özgürlüğüne kavuşturuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize atılan poşetin ayağına takılması nedeniyle uçamayan martı kurtarıldı.

Sahildeki bir kafeteryada otururken denizde çırpınan martıyı gören İzzet ve Makbule Durko, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Söz konusu bölgeye gelen ekipler ile suya giren bir kişi, martıyı alıp kıyıya çıkardı. Ayağındaki poşetten kurtarılan martı, denizin üstünde bir süre kaldıktan sonra havalandı.

İzzet Durko, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğadaki canlıların yaşama hakkının, insanlar tarafından alınmaması gerektiğini söyledi.

Martının kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Durko, "Biz insanoğlunun denize attığımız her şeyin bizlere başka yönlerden olumsuz olarak döneceğinin bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini bu yaşadığımız olay tüm çıplaklığıyla göstermiş oldu. O canlının halen daha yaşamasından dolayı mutluyum ama bundan sonra hepimizin doğayı temiz tutup koruma noktasında son derece dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

