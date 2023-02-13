Deniz Zeyrek'ten akıl almaz yalan! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, her zaman olduğu gibi yine sosyal medyanın gazına geldi. Hatay'da, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tek katlı binasının delilleri karartmak için yıkıldığını iddia eden Zeyrek, bakanlığın bütün resmi yazışma ve raporları "Belgenet" üzerinden dijital ortama anlık olarak aktardığı gerçeğini unuttu.

Zeyrek, "Çamur atayım da belki izi kalır" mantığıyla kaleme aldığı her kelimesinden belli olan yazısında "Şuraya bakın! Hatay'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tek katlı binası, hukukçuların, mimarların, mühendislerin direnişine rağmen yangından mal kaçırırcasına içindeki arşivle birlikte alelacele yıkılmaya çalışılıyor. Depremde adeta kâğıt gibi yırtılan, yerle yeksan olan o binaların yapı denetim raporlarına, planlarına, onaylarına ulaşılmasının, arşivlerin saklanmasının kime ne zararı olacak? Neyi yok etmek istiyorsunuz?" herzelerini yumurtladı.