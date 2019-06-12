Deniz Tütüç tatile çıktı UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında mücadele den A Milli takım aday kadrosuna yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç, Türkiye’ye döndükten sonra Hollanda’ya gitti.

UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında mücadele den A Milli takım aday kadrosuna yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç, Türkiye’ye döndükten sonra Hollanda’ya gitti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç, ligin sona ermesinden 3 hafta sonra tatile çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından A Milli takım kampına katılan ve 2 hazırlık maçıUEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında Fransa ile İzlanda maçlarında kadroda yer alan Deniz Türüç takım arkadaşlarından sonra tatile çıktı.

Bugün İzlanda’dan Türkiye’ye gelen Ay-Yıldızlılar ardından bütün futbolcular ülkelerine ve memleketlerine gittiler. Deniz Türüç’te ailesinin yanına gitmek için İstanbul’dan Hollanda’ya gitti.

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