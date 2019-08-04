Deniz Türüç'ten Kayseri'ye duygusal veda





KAYSERİ (AA) - Fenerbahçe'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'dan transfer ettiği milli futbolcu Deniz Türüç, Kayseri için sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Deniz Türüç, veda mesajında, "Dört sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcımda pay sahibi olan bu güzel şehir, benim ikinci memleketim oldu. Hiçbir zaman desteğinizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de sayısız dostluk, kardeşlik kazandığını aktaran Deniz, şunları kaydetti:

"Tüm Kayseri halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım, yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı, ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız."