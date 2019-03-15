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Deniz Türüç yeniden Milli takımda

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı takım kaptanı Deniz Türüç 22-25 Mart tarihlerinde oynanacak olan Arnavutluk ve Moldova aday kadrosuna davet edildi.

15 Mart 2019 Cuma 14:40
Deniz Türüç yeniden Milli takımda

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı takım kaptanı Deniz Türüç 22-25 Mart tarihlerinde oynanacak olan Arnavutluk ve Moldova aday kadrosuna davet edildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor’da ligin ikinci yarısındaki futbolu ve performansı ile dikkat çeken Deniz Türüç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in gözüne girdi ve aday kadroya davet edildi. Son olarak 2018 yılında İran ile oynanan maçta A Milli Takıma davet edilen Deniz Türüç yeniden milli takıma dönmenin sevincini yaşıyor.


A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.A Milli Takım, 17 Mart Pazar günü saat 18.00’de Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak.


Yeniden milli davet edildiği için mutlu olduğunu belirten genç ve başarılı oyuncu Deniz Türüç, “Yeniden Ay-Yıldızlı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Kimsenin şüphesi olmasın bu forma için elimden gelenin fazlasını yaparak başarılı olacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:40
  1. doğa

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