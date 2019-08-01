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Deniz Türüç kararını verdi! İşte yeni takımı

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
Deniz Türüç kararını verdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi.

Galatasaray’ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti.

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek.

Deniz’in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç’ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
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