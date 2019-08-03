Deniz Türüç 3 yıllık imza attı!
Milli futbolcu Deniz Türüç, Fenerbahçe’ye 3 yıllık imza attı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:10
Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
YORUM YAZ