Deniz Türüç 3 yıllık imza attı! Milli futbolcu Deniz Türüç, Fenerbahçe’ye 3 yıllık imza attı.

Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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