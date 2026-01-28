Deniz kıpkırmızı oldu! Kıyıda olağan dışı manzara
Bandırma’da kıyıya yakın noktada, deniz yüzeyinin kırmızıya dönmesi çevrede endişeye yol açtı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz yüzeyinde oluşan olağan dışı renk değişimi, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Bölgede kaydedilen görüntülerde, herhangi bir arıtma işleminden geçirilmediği iddia edilen atıkların borular aracılığıyla doğrudan denize aktığı, bunun da deniz yüzeyinde belirgin bir kirliliğe neden olduğu görüldü. Akan kırmızı maddenin içeriğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Denizin doğal renginin kısa sürede değişmesi, çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu yönünde değerlendirmelere yol açtı.