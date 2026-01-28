  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi! İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesinde! ABD, İran ile müzakerelerde esneklik gösteriyor iddiası Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek" Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor? Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savunma çıkarması! Hava Savunma Komutanı ASELSAN’da “Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı! Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti
Yaşam Deniz kıpkırmızı oldu! Kıyıda olağan dışı manzara
Yaşam

Deniz kıpkırmızı oldu! Kıyıda olağan dışı manzara

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bandırma’da kıyıya yakın noktada, deniz yüzeyinin kırmızıya dönmesi çevrede endişeye yol açtı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz yüzeyinde oluşan olağan dışı renk değişimi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

 

Bölgede kaydedilen görüntülerde, herhangi bir arıtma işleminden geçirilmediği iddia edilen atıkların borular aracılığıyla doğrudan denize aktığı, bunun da deniz yüzeyinde belirgin bir kirliliğe neden olduğu görüldü. Akan kırmızı maddenin içeriğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

 

Denizin doğal renginin kısa sürede değişmesi, çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Akdeniz'de tekne faciası: Çok sayıda ölü var!
Akdeniz'de tekne faciası: Çok sayıda ölü var!

Dünya

Akdeniz'de tekne faciası: Çok sayıda ölü var!

Kocaeli'de korkunç olay!
Kocaeli'de korkunç olay!

Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23