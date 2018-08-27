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Deniz Çoban'dan bomba açıklama: Beşiktaş Antalyaspor maçında kural hatası yapılmıştır maçın tekrarı...

Eski hakemlerdeb Deniz Çoban bomba bir iddia da bulundu. Çoban, Beşiktaş Antalyaspor maçının 72.dakikasında kural hatası yapıldığını belirtti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:55
Deniz Çoban'dan bomba açıklama: Beşiktaş Antalyaspor maçında kural hatası yapılmıştır maçın tekrarı...

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'un Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla devirdiği maçın 72. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Beşiktaş'ın gelişen atağı sırasında Antalyasporlu oyuncuların müdahalesiyle taca doğru çıkan topu Beşiktaş Kulübü tercümanlarından Halil Yazıcıoğlu eline alıp Caner Erkin'e verdi.

Caner tacı kullanırken, yardımcı hakemin uyarısı sonucunda topun dışarı çıkmadan ele alındığı anlaşıldı ve maçın hakemi Halis Özkahya, oyunu durdurup maçı hakem atışıyla devam ettirdi.

Pozisyonu anlatan Deniz Çoban, "Hakem kural hatası yapmıştır ve maçın tekrar edilmesi talebinde bulunulabilir" dedi!

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 01:55
  1. Deniz Çoban
  2. Beşiktaş
  3. Antalyaspor

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