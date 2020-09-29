Deniz Çakır'ın Kim Kardashian sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ahlaksız görüntüleriyle tanınan Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin Azerbaycan’a asker gönderdiğini ve bu konuda uyarılması gerektiğini söyleyen Kim Kardashian’a en güzel cevabı Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner verdi.

Ece Üner, Kardashian’ın skandal sözlerine “Kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" diyerek cevap verdi.

Deniz Çakır'dan skandal

Ece Üner’in bu sözleri ise geçtiğimiz sene başörtülü kadınlara hakaret etmesi ile gündem olan Deniz Çakır’ı rahatsız etti.

Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu nasıl avam, yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslupla ana haber sunuyor, inanılır gibi değil” dedi.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Çakır’ın sözleri büyük tepki çekti.