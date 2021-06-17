Deniz Baysal'ın eşi kimdir? Deniz Baysal kiminle evli? Deniz Baysal hayatı biyografisi

Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir ve 29 yaşındadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Baysal, İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış ve ardından çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Aynı zamanda 10 yıl tiyatro oyunculuğu yapmıştır. Palyaçoluk yapıp, sonra da çocuk oyunlarında oynamıştır. Tiyatro hocasının teşvikleri ve destekleri ile oyunculuğa başlayan Baysal, bir dönem basket oynuyorken, burnuna top çarpması sonucu burnuna estetik yaptırmak zorunda kalmıştır.

İlk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile ekranda izlediğimiz Deniz Baysal Yurtçu; Rüzgarın Kalbi, Kaçak Gelinler, Fazilet Hanım ve Kızları, Derin Sular, 7. Koğuştaki Mucize ve Söz gibi yapımlarda rol aldı.

Deniz Baysal eşi kimdir?

Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa isimli müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girmiştir.

Deniz Baysal hangi dizilerde oynadı?

2011 - Bitmeyen Şarkı - Nisan

2011 - Derin Sular - Nisan

2012 - Babalar ve Evlatlar - Şehnaz

2012 - Kayıp Şehir - Şehnaz

2013 - Aşk Ekmek Hayaller - Karaca Yılmaz

2014-2015 - Kaçak Gelinler - Kainat Gencer

2015 - Can Bedenden Çıkmayınca - Eylem

2015 - Beyaz Yalan - Alara Korel/Melek Yılmaz

2016 - Sevda Kuşun Kanadında - Tümay Erbay

2016 - Rüzgarın Kalbi - Zeynep

2017-2018 - Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan Çamkıran

2018-2019 - Söz - Savcı Derya Karasu

2020 - Hizmetçiler - Ela Sönmez

2021 - Teşkilat - Zehra