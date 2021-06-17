Deniz Baysal'ın eşi kimdir? Deniz Baysal kiminle evli? Deniz Baysal hayatı biyografisi
MİT’in birbirinden güzel kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Teşkilat dizisi oyuncusu olan ve dizide Zehra karekterini oynayan Deniz Baysal’ın hayatı merak ediliyor. Tiyatro oyuncuculuğu da yapan Deniz Baysal, palyaçoluk yapıp, daha sonraki dönelerde de çocuk oyunlarında rol almıştır. Bitmeyen Şarkı, Rüzgarın Kalbi, Kaçak Gelinler, Fazilet Hanım gibi dizilerde de rol alan Deniz Baysal’ın hayatı haberimizin detaylarında.
Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir ve 29 yaşındadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Baysal, İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış ve ardından çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Aynı zamanda 10 yıl tiyatro oyunculuğu yapmıştır. Palyaçoluk yapıp, sonra da çocuk oyunlarında oynamıştır. Tiyatro hocasının teşvikleri ve destekleri ile oyunculuğa başlayan Baysal, bir dönem basket oynuyorken, burnuna top çarpması sonucu burnuna estetik yaptırmak zorunda kalmıştır.
İlk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile ekranda izlediğimiz Deniz Baysal Yurtçu; Rüzgarın Kalbi, Kaçak Gelinler, Fazilet Hanım ve Kızları, Derin Sular, 7. Koğuştaki Mucize ve Söz gibi yapımlarda rol aldı.
Deniz Baysal eşi kimdir?
Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa isimli müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girmiştir.
Deniz Baysal hangi dizilerde oynadı?
2011 - Bitmeyen Şarkı - Nisan
2011 - Derin Sular - Nisan
2012 - Babalar ve Evlatlar - Şehnaz
2012 - Kayıp Şehir - Şehnaz
2013 - Aşk Ekmek Hayaller - Karaca Yılmaz
2014-2015 - Kaçak Gelinler - Kainat Gencer
2015 - Can Bedenden Çıkmayınca - Eylem
2015 - Beyaz Yalan - Alara Korel/Melek Yılmaz
2016 - Sevda Kuşun Kanadında - Tümay Erbay
2016 - Rüzgarın Kalbi - Zeynep
2017-2018 - Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan Çamkıran
2018-2019 - Söz - Savcı Derya Karasu
2020 - Hizmetçiler - Ela Sönmez
2021 - Teşkilat - Zehra