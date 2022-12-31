Deniz Baykal’ın kızı, İBB’deki PKK yapılanmasına isyan etti: ‘Soylu haklıymış çünkü…’

İçişleri Bakanlığı’nın CHP’li İBB’ye terör soruşturması açmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan “Beni telefonla aradın, yardım istedin” tartışması devam ediyor. Bakan Soylu, İmamoğlu’nun kendisini arayarak, partisinin kendisini sevmediğini belirtip yardım istediğini ifade etmişti. İmamoğlu da Soylu’ya seslenip ispata davet etmişti. İkili arasında yaşanan polemik yeni bir boyut kazanabailir. Çünkü ikili arasındaki tartışmaya CHP’den istifa eden Aslı Baykal‘dan sürpriz bir yorum geldi.

CHP’den istifa eden ve son dönemlerde muhalefete yönelik yaptığı çıkışlar ile ses getiren Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, PKK’lıların İBB’de işe alınma olayıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

”PKK’LILARIN İŞE ALINMASI KONUSUNDA SOYLU HAKLIYMIŞ”

Aslı Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ”Soylu İmamoğlu. Pkklıların işe alınması konusunda Soylu haklıymış. Şehit yakını denilen kişi memuriyete kabul edilmemiş önceden. Keşke herkes tarafını açıkça söylese de kendi tarafındaki oyları alsa. Bir de telefon konusu var. Kayıtları bulmak kolaydır, görsek kim haklı anlaşılır.”