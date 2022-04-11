Deniz Baykal'ın eski sağ kolundan o şarkıcıya dava

Eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, eski damatları Gökhan Özen’e açtığı tazminat davasını kazandı.

Düğününe Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Gökhan Özen 2016 yılında Selen Sevigen’den boşanmıştı. Gökhan Özen’in eski eşi Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddiasıyla eski eşinden şikâyetçi olmuştu.

Geçen yıl şarkıcı Gökhan Özen sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) eski kayınbabası CHP’li Mehmet Sevigen hakkında “rüşvet” iddiasıyla yaptığı şikayeti paylaşmıştı.

Özen şikayetinde Mehmet Sevigen’in eşi üzerine kayıtlı otelin yapımı sırasında alınacak izinler için bazı bürokratlara milyonlarca lira rüşvet verildiğini iddia etmişti.

Özen’in şikayetinde, “hakkımda açılabilecek muhtemel davalarda eğer elimde bu konu veya geçmişle ilgili ses kaydı, video v.b. herhangi bir kanıt varsa bunları yargıdan saklamam, elbet sunarım” ifadelerini kullanması da dikkat çekmişti.

Sevigen çifti, Gökhan Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi’nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına Sevigen çiftinin avukatı ile Gökhan Özen’in avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan Sevigen çiftinin avukatı, “Gökhan Özen’in asılsız paylaşımları nedeniyle müvekkillerin kişilik hakları saldırıya uğramıştır." dedi.

Sevigen çiftinin avukatı, "Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gökhan Özen’in avukatı da davanın reddini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul etti.

Mahkeme, Gökhan Özen’i 1 lira manevi tazminata mahkum etti.

Mahkeme kararına göre Özen, bu tazminatı Sevigen çiftine faiziyle ödeyecek.

Yaklaşık 5 yıl önce anlaşmalı boşanan ikili yıllar sonra çocukları için karşı karşıya geldi.

Selen Sevigen, Gökhan Özen'e hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

Gökhan Özen’in sürekli evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Selen Sevigen’in bu açıklamalarına ünlü şarkıcı yanıt vermişti.

Sevigen "Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor." demişti.

"Kızlarım ağlamaya başladı" diyen Sevigen "O da kızlarıma avaz avaz bağırdı, benim uyarım bu nedenleydi. Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem." demişti.

Sevigen "Çocuklarımın her türlü okul, bakıcı, bakım masrafları istendiği kadar tarafımdan karşılanıyorken konu eğer yoksulluk nafakası ise; bana “Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok” dedikten 3 sene sonra hiç nafaka talebi olmuş mu? Hayır." diye konuşmuştu.

Sevigen "İstemediğini de sözlü olarak belirtmiş zaten. 3 sene sonrasında çıkıp da yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini ve bu konuları kullanmasını samimi bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerinin sonunda Sevigen "Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da vicdanlı ve samimi bulmuyorum.” demişti.