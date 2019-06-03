Deniz 7 dakika görev aldı
İstikbal Mobilya Kayserispor’un milli futbolcusu Deniz Türüç 2 maçta 7 dakika oynadı.03 Haziran 2019 Pazartesi 12:17
İstikbal Mobilya Kayserispor’un milli futbolcusu Deniz Türüç 2 maçta 7 dakika oynadı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki A milli futbol takımımızın 2-1 kazandığı Yunanistan ve 2-0 kazandığı Özbekistan maçlarında Deniz Türüç, beklenen sürenin altında kaldı.
Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında oynamayan Deniz, Özbekistan maçında ise 83. dakikada Dorukhan Toköz’ün yerine oyuna dahil oldu.
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