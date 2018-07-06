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Dengeli beslenmenin yolları

Beslenme, sağlığı korumak geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için bedenin gereksinimi olan yiyeceklerin yeterli ve dengeli bir şekilde alınma biçimidir.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:43
Dengeli beslenmenin yolları

Dengeli beslenmeyi hayatımızdan bir örnek verecek olup somutlaştırmak istenirse dört yapraklı yoncaya benzetilebilir. Burada yoncanın her yaprağı bir besin grubunu temsil eder.

1 - SEBZE VE MEYVE GRUBU

2 - SÜT YOĞURT PEYNİR GRUBU

3 - ET GRUBU

4 - EKMEK VE TAHIL GRUBU

Her gün bu dört besin grubundan dengeli bir şekilde alınarak daha sağlıklı bir yaşam ve fit bir vücuda sahip olunabilir. Her besin grubundan alınması gereken miktarlar farklıdır.

Bu besinlerden eşit bir şekilde alınması dengeli beslenme demek değildir. Bu farkın bilincinde olunmalı ve buna uygun bir şekilde beslenmeye dikkat edilmelidir. Gün içerisinde alınan besinlere bakılacak olunursa besinlerin toplam kalorisi üzerinden;

-% 55-60' ı karbonhidratlardan yani; ekmek, makarna, tahıl grupları, sebze,meyve gibi besinlerden

-% 12-15' i proteinlerden yani et, süt, yumurta, peynir ve süt ürünlerinden,

-% 25-30 'u da yağlardan, yağ içeriği yüksek besinlerden alınır.

Yeterli ve dengeli beslenmenin faydaları;

Boy uzunluğuyla orantılı fit bir vücuda daha kolay sahip olunabilir.

Günlük alınması gereken enerji, vitamin ve mineraler dengeli alındıklarından daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunabilir.

Hareket yeteneği geniş, sık ve esnek bir vücuda sahip olunabilir.

Canlı, parlak saçlara, cilt ve gözlere sahip olunabilir.

Güçlü, gelişimi normal kaslara sahip olunabilir.

Daha uzun, sağlıklı ve rahat bir yaşam için dengeli beslenmeye dikkat etmeli ve sağladığı faydalar göz ardı edilmemelidir.


 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:43
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