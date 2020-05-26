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Aktüel

Denetimler bayramda da devam etti

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı’nda salgın nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan fırın, pastane ve tatlıcıları denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:59:55 -
Denetimler bayramda da devam etti

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı’nda salgın nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan fırın, pastane ve tatlıcıları denetledi.


Haliliye Belediyesi, halk sağlının korunması için ilgili tüm birimleri faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, Covid-19 salgını nedeniyle arife ve Ramazan Bayramı boyunca getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yasak dışı kalan ve vatandaşlara hizmet veren tüm iş yerlerinin denetimini sürdürüyor. Zabıta ekipleri ilçe merkezinde açık olan fırın, pastane ve tatlıcıları bayram günlerinde sıkı takibe aldı. Vatandaşların sağlığı için denetimleri sıklaştıran ekipler hijyen, gramaj, ruhsat ve korona virüs salgınından korunma tedbirleri için belirlenen kuralları uymaları yönünde iş yerlerini uyardı. Ayrıca ekipler denetimlerde maske dağıtımı da gerçekleştirdi.


Öte yandan zabıta müdürlüğü, halk sağlığı için ilçede devam eden denetimlerin bayram sonrası da titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

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