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Siyaset Demokrasinin kara lekesi E-muhtıra! Siyasetçilerden değerlendirme
Siyaset

Demokrasinin kara lekesi E-muhtıra! Siyasetçilerden değerlendirme

27 Nisan E-Muhtırası üzerinden 14 yıl geçerken siyasetçiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:48:00 - 2021-04-27 12:53:01
Demokrasinin kara lekesi E-muhtıra! Siyasetçilerden değerlendirme

 YENİ AKİT / ANKARA 

Türk siyasi yaşamına 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve 27 Nisan E - Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı Bildirisinin 14'ncü yıldönümü siyasetçiler sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundurlar.

Milletimizin desteği ile çıktık!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “19 yıllık iktidarımız boyunca vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Türkiye hediye edebilme hayali ile antidemokratik bütün engelleri Aziz Milletimizin feraseti ile birer birer aştık. Yarınlarımıza da Milletimizin desteği sayesinde yürüyoruz. Milletimizin, inancını ve inandıkları gibi yaşama isteklerini tehdit unsuru olarak gören zihniyetin oyunu olan #27NisanEmuhtırası sürecinden de Milletimizin desteği ile çıktık. Bölgemizdeki istikrar ve güvenin teminatı, dünya mazlumlarının sesi ve ümidi olduk, elhamdülillah. Demokrasi kültürümüzün üzerine gölge düşürmeye çalışanlara, ülkemizin önünü kesmek için türlü yollara girişenlere karşı biz inandığımız yolda yürüme ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mazlumların sığınağı Türkiyemizi daha ileriye taşıma gayretimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anti demokratik girişimlere karşı durarak bu güne geldik!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli iradeyi hedef alan her türlü vesayete, darbe ve anti demokratik girişime karşı dimdik durarak bugüne geldik.19yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz.#27NisanEmuhtıra” şeklinde konuştu.

Bilmediler ki…

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “O kadar alışmışlardı ki sivil iktidarı baskılamaya, sindirmeye, dizayn etmeye! Yine öyle olacak zannettiler... Bilmediler ki milletinden güç alan bir liderin dik duruşunu, partisinin ve sevenlerinin onurlu direnişini...” dedi.

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Yorumlar

Emekli vatandaş

Muhtıraya ses çıkarmamak, muhtıracıya o zamanın parasıyla(dolar kuru o gün takriben 2 TL idi) 1 milyonluk zırhlı hediye etmek akepelilerin ve de demokrasiden bahseden!!! cumhurbaşının nevi şahsına münhasır olsa gerek.
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