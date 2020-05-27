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Aktüel

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ait görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışına bir gün kala adaya ait görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:11:42 -
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na ait görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışına bir gün kala adaya ait görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoda adanın görüntülerine ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi.


Yassıada olarak bilinen ismi 2013’te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen adada düzenlemeler tamamlandı. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılışından bir gün önce adanın bir videosu paylaşıldı. Videoda adanın görüntülerine ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi.

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