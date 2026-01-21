DEM'li belediyenin KKTC hazımsızlığı

Dem Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ismini taşıyan ve 1974 Barış Harekatı'nda şehit olan Diyarbakırlı şehitlerin anısına yapılan parkın ismini değiştirdi.

Skandal karar büyük tepki çekti.

Terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'ın sözde Eşbaşkanı Viyan'ın ismi verildi.

Dem Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi skandal bir karara imza attı.

Kıbrıs şehitlerinin anısına yapılmış olan parkın ismi Dem Partili meclis üyelerinin kararıyla değiştirildi.

KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ismi kaldırıldı,terör örgütü PKK ile özdeşleşen Viyan ismi verildi.

8 Ocak tarihinde alınan skandal karar büyük tepki çekti.

KAMU PERSONELİ DEĞİL SANKİ ÖRGÜTÜN PROPAGANDA ELEMANLARI

Dem Partili belediyelerde çalışan işçiler ve memurlar terör örgütü YPG'yi paylaşma yarışına girdi.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Sur Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerde çalışanlar sosyal medyada ve WhatsApp durumunda açıkça terörü öven paylaşımlar yaparak suç işliyor.

Belediye çalışanları ayrıca yaptıkları paylaşımlarla halkı sokak eylemlerine davet ediyor.