  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye doğalgaz vermesi için yalvaran ülke, Yunanistan ile anlaştı! Türk Boğazlarını devre dışı bırakacaklar

Küçük çocuğun büyük imanı! Namazda zorlanıyorsan bunu izle

Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı karede

Bu transfer çok konuşulur: Suudi Arabistan’a gidecekler! Mourinho için inanılmaz feda…

Yine güzellik merkezi yine fenomen rezaleti! Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen paketlendi!

Icardi'yi şoke eden haber! Wanda Nara'dan flaş hamle...

Tepki gelmese işi kapardı! Testereci Garipoğlu’nun avukatı Ersan Şen’den geri vites

Suudi Arabistan’a tehdit! “Başkenti vururuz”

Nagehan Alçı'dan şok ROK sözleri! "Kaç gece elimde bıçakla bekledim"

Türkiye'ye ambargo uygulanmıştı! ‘CAATSA haksız ve çifte standartlı bir yaptırım’
Gündem DEM’li belediye yine bildiğiniz gibi! Kandil'e para var okul inşaatına yok
Gündem

DEM’li belediye yine bildiğiniz gibi! Kandil'e para var okul inşaatına yok

Yeniakit Publisher
2024-07-09 15:39:00 -
DEM’li belediye yine bildiğiniz gibi! Kandil'e para var okul inşaatına yok

CHP'nin şımarttığı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti, skandallarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin idaresindeki belediye seçimi kazandığından beri intikamcı davranışlarına devam ediyor.

Belediye yetkilileri yasal olarak görevi olan konuları bile kamuoyunu aldatarak belediyenin görevi olmadığını belirtiyor.

Belediyenin insanın doğuşundan ölümüne kadar her insanın bütün yaşam koşullarından ve yaşam kalitesinin gelişmesinde en büyük pay sahibi olduğunu bilmeyenler Van insanını hangi Saikler üzere yönetecekler merak konusu oldu.

Her aldığı kararda intikamcı davranan Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Van insanından ne kadar kopuk yaşadığı söyleniyor.

Belediyelerin kin, nefret ve öfke ile yönetilemeyeceğini anlamakta zorlanan Demli Belediye Başkanları aldıkları kararlarla halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Van Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapılan okul inşaatlarına bütçe ödeneğini durdurma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan haberde şu ifadeler kullanıldı:

''...mecliste alınan kararla yapımı devam eden okulların bundan sonraki ödenekleri yapılacak yeni protokoller ile Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.''

Meclisten çıkan karar ve yapılan açıklama Van halkı tarafından evlere şenlik olarak değerlendirildi…

Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin okul yapılmasından mutlu olması gerekirken Van Büyükşehir Belediyesinin büyük zarardan kurtulduğunu açıklaması eğitimden ve kendi insanından ne kadar kopuk ve uzak oldukları yönünde değerlendirildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapımı devam eden okulların ödenekleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek.

Haberde belediyenin ''asli görevi arasında olmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanması gereken'' diye ifade edilse de durum pekte öyle değil.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

''Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak.''

İşte o madde:

Ayrıca, haberde okul yapımının ''yük'' olarak ifade edilmesi de eleştirilere sebep oldu.

Belediyenin aldığı bu karar kamuoyunda büyük tepki görürken yaklaşık 13 okul ve projeler için yapılacak harcamalara Van büyükşehir belediyesinin kendi halkına bu kadar uzak kalması ve parayı meclis kararıyla kesmesi Van halkının sosyal medyada tepkilerine yol açtı…Şehrin çocukları ve gençleri için eğitime yapılan yatırımları ve harcamaları okul yapmayı zarar olarak gören bakış acısından dolayı büyükşehir belediyesini kutluyoruz şeklinde paylaşımlar yapıldı..

Kaynak: VANSİYASETİ.COM

AK Partili Ensarioğlu'ndan DEM Partili vekile tokat gibi cevap: Alan da şerefsizdir, veren de!
AK Partili Ensarioğlu'ndan DEM Partili vekile tokat gibi cevap: Alan da şerefsizdir, veren de!

Gündem

AK Partili Ensarioğlu'ndan DEM Partili vekile tokat gibi cevap: Alan da şerefsizdir, veren de!

Diyarbakırlı bir anne DEM Partili vekili rezil etti!
Diyarbakırlı bir anne DEM Partili vekili rezil etti!

Gündem

Diyarbakırlı bir anne DEM Partili vekili rezil etti!

Aman ‘Yavaş’, DEM Parti kızmasın!
Aman ‘Yavaş’, DEM Parti kızmasın!

Gündem

Aman ‘Yavaş’, DEM Parti kızmasın!

Diyanet, DEM Partili belediyeye boyun eğmedi!
Diyanet, DEM Partili belediyeye boyun eğmedi!

Gündem

Diyanet, DEM Partili belediyeye boyun eğmedi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23