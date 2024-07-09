DEM’li belediye yine bildiğiniz gibi! Kandil'e para var okul inşaatına yok

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin idaresindeki belediye seçimi kazandığından beri intikamcı davranışlarına devam ediyor.

Belediye yetkilileri yasal olarak görevi olan konuları bile kamuoyunu aldatarak belediyenin görevi olmadığını belirtiyor.

Belediyenin insanın doğuşundan ölümüne kadar her insanın bütün yaşam koşullarından ve yaşam kalitesinin gelişmesinde en büyük pay sahibi olduğunu bilmeyenler Van insanını hangi Saikler üzere yönetecekler merak konusu oldu.

Her aldığı kararda intikamcı davranan Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Van insanından ne kadar kopuk yaşadığı söyleniyor.

Belediyelerin kin, nefret ve öfke ile yönetilemeyeceğini anlamakta zorlanan Demli Belediye Başkanları aldıkları kararlarla halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapılan okul inşaatlarına bütçe ödeneğini durdurma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan haberde şu ifadeler kullanıldı:

''...mecliste alınan kararla yapımı devam eden okulların bundan sonraki ödenekleri yapılacak yeni protokoller ile Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.''

Meclisten çıkan karar ve yapılan açıklama Van halkı tarafından evlere şenlik olarak değerlendirildi…

Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin okul yapılmasından mutlu olması gerekirken Van Büyükşehir Belediyesinin büyük zarardan kurtulduğunu açıklaması eğitimden ve kendi insanından ne kadar kopuk ve uzak oldukları yönünde değerlendirildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapımı devam eden okulların ödenekleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek.

Haberde belediyenin ''asli görevi arasında olmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanması gereken'' diye ifade edilse de durum pekte öyle değil.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

''Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak.''

İşte o madde:

Ayrıca, haberde okul yapımının ''yük'' olarak ifade edilmesi de eleştirilere sebep oldu.

Belediyenin aldığı bu karar kamuoyunda büyük tepki görürken yaklaşık 13 okul ve projeler için yapılacak harcamalara Van büyükşehir belediyesinin kendi halkına bu kadar uzak kalması ve parayı meclis kararıyla kesmesi Van halkının sosyal medyada tepkilerine yol açtı…Şehrin çocukları ve gençleri için eğitime yapılan yatırımları ve harcamaları okul yapmayı zarar olarak gören bakış acısından dolayı büyükşehir belediyesini kutluyoruz şeklinde paylaşımlar yapıldı..

Kaynak: VANSİYASETİ.COM