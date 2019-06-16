Demiryollarında yerlileşme atağı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, milli sinyalizasyon ve yerli elektrikli tren setleriyle ilgili çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekerek, “Bu alanda marka çıkarmayı ve ürünlerimizi dünya pazarlarına sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Dünya demiryolu sektörünün büyük bir yarışa sahne olduğunu anlatan Uygun, “Eğer hızlı hareket eder, milli teknolojilerimizle öne çıkarsak Afrika ve Uzakdoğu pazarlarında söz sahibi oluruz. Bu bilinçle çalışıp çabalıyoruz. Ve demiryolu emniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. En büyük hedeflerimizden biri de bu” diye konuştu.